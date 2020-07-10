Испания

Ла Лига по достоинству оценила вклад нападающего Реала в успешную игру команды.

Лучшим игроком Примеры по итогам июня стал форвард Реала Карим Бензема — сообщил официальный Твиттер Ла Лиги.

В пяти матчах июня Бензема забил три мяча и отдал результативную передачу.

Реал выиграл все свои матчи в первый месяц лета и занимает первое место в чемпионате Испании, опережая Барселону на одно очко и сыграв на один матч меньше.

"Бланкос" могут увеличить свое преимущество до четырех пунктов, если обыграют Алавес в матче 35-го тура, который начнется в пятницу, 10 июля, в 23:00 по киевскому времени.