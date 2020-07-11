Испания

Француз отметил игру бельгийского голкипера.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над Алавесом (2:0) и отметил игру голкипера Тибо Куртуа.

"Мы заслуживали победить. Это три важных для нас очка. Нам осталось сыграть еще три матча, мы отдохнем и будем готовиться к следующим играм.

В настоящий момент мы не пропускаем много голов. Куртуа стал очень важным для команды, он играет большую роль в том, что мы не пропускаем много голов", – приводит слова Зидана издание Marca.

На данный момент Реал лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Барселону на 4 очка.