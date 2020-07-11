"Летучие мыши" хотят сохранить молодого центрбека.
Уго Гильямон, Getty Images
11 июля 2020, 10:27
Валенсия планирует продлить соглашение с защитником Уго Гильямоном, сообщает издание AS.
Контракт молодого центрбека с "летучими мышами" истекает этим летом, но руководство клуба уверенно, что сможет договориться о продлении. В ближайшие недели стороны проведут переговоры, на которых обсудят условия будущего сотрудничества.
Гильямон является воспитанником Валенсии, дебютировав в первой команде в феврале 2020-го. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 5 поединков в футболке "оранжевых".
Ранее сообщалось, что Валенсия рассталась с защитником Эсекьелем Гараем.