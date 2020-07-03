Испания

Каталонцы не прочь распрощаться с французским нападающим в ближайшее трансферное окно.

Барселона обратилась в Ювентус с предложением обменять нападающего Антуана Гризманна на вингера Дугласа Косту и полузащитника Адриена Рабио, сообщает журналист RAI Паоло Паганини.

Ранее каталонцы были готовы отправить Антуана в ПСЖ в обмен на Неймара или в Интер, чтобы заполучить Лаутаро Мартинеса.

Гризманн перешел в Барселону прошлым летом из Атлетико за 120 млн евро. Хоть главный тренер команды Кике Сетьен и говорил, что Антуан важен для команды, француз не до конца адаптировался в команде, а недавно, по слухам, у него возник конфликт с Лионелем Месси.

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На счету Гризманна 14 голов и 4 результативных передачи в 43 матчах за Барселону во всех турнирах.

Недавно "сине-гранатовые" уже произвели обмен с Ювентусом: они заполучили Миралема Пьянича, а отдали Артура Мело.