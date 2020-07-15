Испания

Нидерландский хавбек попал в заявку каталонского клуба.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает официальный твиттер клуба.

Нидерландский хавбек оправился после мышечного повреждения и попал в заявку каталонского клуба на матч с Осасуной. Из-за проблем со здоровьем 23-летний игрок пропустил около месяца.

В лазарете Барселоны продолжает находиться нападающий Антуан Гризманн, который пропустит остаток сезона в Примере.

Матч Барселона – Осасуна в 37-м туре Примеры состоится на Камп Ноу в четверг, 16 июля.