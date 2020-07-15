Зинедин Зидан отдал должное игрока Реала, отметив, что все они заслуживают получить Золотой мяч по итогам этого сезона.

"Для меня мои игроки самые лучшие. Карим не только в этом году, он был успешен в течение многих лет. Золотой мяч выигрывает только один футболист, и каждый может комментировать это, но для меня все мои игроки заслуживают этого", — приводит слова Зидана Goal.

Напомним, что слаженный механизм французского тренера опасен воротам соперника - только три полевых игрока не забивали за Реал в этом сезоне Ла Лиги.