Французский тренер похвалил своих подопечных.
Зинедин Зидан, фото getty images
15 июля 2020, 19:38
Зинедин Зидан отдал должное игрока Реала, отметив, что все они заслуживают получить Золотой мяч по итогам этого сезона.
"Для меня мои игроки самые лучшие. Карим не только в этом году, он был успешен в течение многих лет. Золотой мяч выигрывает только один футболист, и каждый может комментировать это, но для меня все мои игроки заслуживают этого", — приводит слова Зидана Goal.
Напомним, что слаженный механизм французского тренера опасен воротам соперника - только три полевых игрока не забивали за Реал в этом сезоне Ла Лиги.