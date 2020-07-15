Испания

Французский тренер похвалил своих подопечных.

Зинедин Зидан отдал должное игрока Реала, отметив, что все они заслуживают получить Золотой мяч по итогам этого сезона.

"Для меня мои игроки самые лучшие. Карим не только в этом году, он был успешен в течение многих лет. Золотой мяч выигрывает только один футболист, и каждый может комментировать это, но для меня все мои игроки заслуживают этого", — приводит слова Зидана Goal.

Напомним, что слаженный механизм французского тренера опасен воротам соперника - только три полевых игрока не забивали за Реал в этом сезоне Ла Лиги.