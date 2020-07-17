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17 июля 2020, 11:21
Барселона уступила Осасуне на своем поле в рамках поединка 37-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.
Данное поражение не оставило "сине-гранатовым" шансов на чемпионский титул и стало первым на своем поле с ноября 2018-го года.
Обзор матча:
Барселона – Осасуна 1:2
Голы: Месси, 62 — Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4.
Барселона: Тер Штеген – Семеду (Артуро Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) – Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуиг (Де Йонг, 79) – Месси, Брайтвайте (Суарес, 59), Фати.
Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Лато, 90+2)– Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес – Хосе Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70).
Предупреждения: Семеду, Ракитич, Пике, Фирпо – Эступиньян.
На 77-й минуте удален Гальего (прямая красная карточка).