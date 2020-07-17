Испания

Предлагаем вашему в вниманию лучшие моменты поединка.

Барселона уступила Осасуне на своем поле в рамках поединка 37-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

Данное поражение не оставило "сине-гранатовым" шансов на чемпионский титул и стало первым на своем поле с ноября 2018-го года.

Обзор матча:

Барселона – Осасуна 1:2

Голы: Месси, 62 — Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген – Семеду (Артуро Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) – Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуиг (Де Йонг, 79) – Месси, Брайтвайте (Суарес, 59), Фати.

Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Лато, 90+2)– Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес – Хосе Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70).

Предупреждения: Семеду, Ракитич, Пике, Фирпо – Эступиньян.

На 77-й минуте удален Гальего (прямая красная карточка).