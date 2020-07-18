Испания

Испанец близок к восстановлению после травмы.

Полузащитник Милана Саму Кастильехо прошел медобследование и вскоре может вернуться на поле.

Как сообщает Sky Sport Italia, испанский вингер должен полностью восстановиться к поединку с Аталантой, который запланирован на 24 июля.

Кастильехо получил травму подколенного сухожилия в начале июля и с тех пор не выходил на поле. В ближайшее время 25-летний игрок должен вернуться к тренировкам и начать работу над восстановлением формы.

В текущем сезоне Кастильехо провел 22 поединка в футболке "россонери", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.