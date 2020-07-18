Испания

Украинский голкипер провел еще один "сухой" поединок.

Реал Овьедо принимал Расинг на своем поле в рамках 41-го тура Сегунды и добился минимальной победы (1:0).

Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел "сухой" матч. Ворота украинца поразили на девятой минуте, но после просмотра VAR гол отменили.

Голкипер провел 21 поединок за Реал Овьедо в этом сезоне, семь из которых закончились для него без пропущенных голов.

Напомним, что в прошлом туре Лунин получил одну из низших оценок в матче против Сарагосы по версии SofaScore