Украинский голкипер провел еще один "сухой" поединок.
Андрей Лунин, фото Реал Овьедо
18 июля 2020, 10:30
Реал Овьедо принимал Расинг на своем поле в рамках 41-го тура Сегунды и добился минимальной победы (1:0).
Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел "сухой" матч. Ворота украинца поразили на девятой минуте, но после просмотра VAR гол отменили.
Голкипер провел 21 поединок за Реал Овьедо в этом сезоне, семь из которых закончились для него без пропущенных голов.
Напомним, что в прошлом туре Лунин получил одну из низших оценок в матче против Сарагосы по версии SofaScore