Испания

Украинец получил высшую оценку за поединок Сегунды.

В матче 41-го тура Сегунды Овьедо одержал минимальную победу над Расингом из Сантандера.

Голкипер Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота сухими. Портал SofaScore поставил украинскому вратарю оценку 7,7 за этот поединок, которая стала самой высокой среди всех игроков на поле.

Лунин присоединился к Овьедо в январе на правах аренды из мадридского Реала. В этом сезоне 21-летний страж ворот провел 19 поединков в составе "синих", пропустив 18 голов.

На данный момент Овьедо занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 53 очка.