Испания

"Насриды" в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

Гранада в заключительном туре чемпионата Испании разбила Атлетик Бильбао со счетом 4:0 благодаря голам Сольдадо, Пуэртаса, Карлоса Фернандеса и Монторо. Команда стала седьмой и теперь впервые в истории сыграет в еврокубках, а именно в Лиге Европы.

"Мы еще не до конца все осознали. Но что совершенно ясно — что благодаря усердному труду можно добиться невероятных вещей. Сейчас время радоваться. Со временем мы осознаем, что сделали эти футболисты. Это нечто историческое, нечто уникальное и мы должны этим наслаждаться", — цитирует главного тренера Гранады Диего Мартинеса Marca.

"Насриды" начнут свой путь рано, со второго квалификационного раунда турнира. В текущем сезоне с этой стадии стартовал Эспаньол, который по итогам сезона-19/20 чемпионата Испании стал последним.

Также Испания будет представлена в Лиге Европы Реал Сосьедадом и Вильярреалом. В Лиге чемпионов сыграют Реал, Барселона, Атлетико и Севилья.