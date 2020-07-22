Испания

Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус летом 2018 года.

Реал стал чемпионом Испании по итогам сезона-2019/20, но кроме этого "сливочные" еще продолжают участвовать в Лиге чемпионов, где им предстоит ответный матч с Манчестер Сити в рамках 1/8 финала.

Полузащитник мадридского клуба Лука Модрич высказался о том, как повлиял уход Криштиану Роналду в Ювентус на успехи Реала.

"Излишне обсуждать, насколько важным был Роналду для Реала, но я должен сказать, что нас не обременяет тот факт, что его нет в нашем составе. Его уход не означал, что мы не сможем развиваться и двигаться в том же направлении".

"Мы были убеждены, что будем продолжать выигрывать трофеи даже после ухода Роналду, потому что, независимо от величины отдельной личности, команда всегда превыше всего и является самой грозной силой", — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Напомним, что после матча против Лацио (2:1), в котором дубль Роналду принес победу Ювентусу, Криштиану установил уникальное достижение в истории футбола, а также побил рекорд Андрея Шевченко в Серии А.