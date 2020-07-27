Испания

Экс-тренер Уотфорда стал новым энтренадором "летучих мышей".

Валенсия назначила Хави Грасию на пост главного тренера команды, сообщил официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года.

Грасия сменил в этой роли уволенного незадолго до окончания сезона Альберта Селадеса. Вслед за старым тренером клуб покинул и спортивный директор Сесар Санчес.

Другими кандидатами на место тренера "лос чес" назывались Лоран Блан и легендарный в прошлом игрок Валенсии Рубен Бараха.

В прошедшем сезоне "летучие мыши" финишировали лишь на девятом месте в таблице и не сумели квалифицироваться в еврокубки.