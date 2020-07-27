Экс-тренер Уотфорда стал новым энтренадором "летучих мышей".
Хави Грасия, Валенсия
27 июля 2020, 20:32
Валенсия назначила Хави Грасию на пост главного тренера команды, сообщил официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года.
Грасия сменил в этой роли уволенного незадолго до окончания сезона Альберта Селадеса. Вслед за старым тренером клуб покинул и спортивный директор Сесар Санчес.
Другими кандидатами на место тренера "лос чес" назывались Лоран Блан и легендарный в прошлом игрок Валенсии Рубен Бараха.
В прошедшем сезоне "летучие мыши" финишировали лишь на девятом месте в таблице и не сумели квалифицироваться в еврокубки.