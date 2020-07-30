Испания

Хосе Анхель надеется вернуться в строй в следующем сезоне.

Защитник Эйбара Хосе Анхель, известный всем под прозвищем Коте (Удавка), перенес операцию по поводу восстановления разорванной крестообразной связки — сообщил официальный Твиттер клуба.

Хосе Анхель получил травму во время матча 38-го тура чемпионата Испании против Вильярреала и был заменен на 51-й минуте.

Сроки восстановления 30-летнего левого защитника пока неизвестны.

Коте за свою карьеру выступал в составе Спортинга из Хихона (52 матча в чемпионате, 1 гол), Ромы (27, 0), Реал Сосьедад (33, 1), Порту (14, 0), Вильярреала (7, 0) и Эйбара (93, 2).