Испания

Каталонцы будут играть в черно-золотых цветах в следующей кампании.

Барселона презентовала черно-золотую выездную форму на следующий сезон. Слоган презентации – "Цвета внутри", что означает, какой бы не была форма внешне, внутри каталонцы всегда будут сине-гранатовыми.

Черный будет основным цветом формы Барселоны в третий раз в истории. В сезоне-2011/12 он доминировал в выездном комплекте, а в кампании-2013/14 был главным в третьей форме.

Форма на 100% изготовлена из полиэстера. Он получен в результате переработки пластиковых бутылок. Барселона утверждает, что такой материал позволит не только менее пагубно влиять на окружающую среду, но и улучшить результаты команды.