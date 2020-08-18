Испания

Football.ua — о главных трансферных провалах каталонского клуба.

Барселона остается важной величиной на европейской арене, но времена сине-гранатового доминирования остались в далеком прошлом. Последний успех каталонцев в Лиге чемпионов случился пять лет назад, в 2015 году. И нельзя сказать, что дело в деньгах – каталонцы за пять лет потратили на новых футболистов свыше миллиарда евро (при этом и продав почти на 700 млн).

"Кулес" покупали молодых талантов, покупали лучших игроков мира (а иногда это даже было два в одном), но на первых ролях в команде остается старая гвардия – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жерар Пике, а новички зачастую становились трансферными провалами.

Для ясности, под "трансферным провалом" мы будем понимать купленного за солидную сумму футболиста, который не помог команде на поле и не был выгодно перепродан. Поэтому в наш список не вошли, например, такие игроки как Малком или Люка Динь – при перепродаже первого клуб потерял лишь миллион евро, а на втором и вовсе заработал четыре миллиона.

Пришел: из Валенсии в июле 2016 за 37 млн евро

Окончательно ушел: в Эвертон в июле 2019 за 25 млн евро (+2,25 млн евро за аренду)

Португальский полузащитник перебрался на Камп Ноу в статусе одного из лучших футболистов Валенсии и новоиспеченного чемпиона Европы. Барселона выиграла борьбу за Андре у Челси, Ювентуса и Реала. СМИ оценивали сделку в 35 млн евро и еще 20 миллионов были прописаны в виде бонусов.

На деле, ничего хорошего из этого трансфера не получилось. Андре два сезона скорее мучился, чем играл в Барселоне, раз за разом разочаровывая болельщиков невнятными выступлениями. После первого сезона, в котором Гомеш сыграл 30 матчей в Ла Лиге (в основе – 17), каталонцы могли выгодно перепродать португальца за 45 млн евро. Но клуб предпочел сохранить игрока, чтобы в следующей кампании он лишь шесть раз появился со старта в чемпионате. Уже после этого летом 2018 Андре был отдан в аренду в Эвертон.

"Ирискам" футболист сборной Португалии пришелся ко двору и спустя сезон они его выкупили. Ну а Барселона потеряла на этом переходе около 10 млн евро – и это если не учитывать подъемные футболисту и агентам при переходе из Валенсии.

Пришел: из Атлетико в июле 2015 за 34 млн евро

Окончательно ушел: в Галатасарай в августе 2020 бесплатно

Барселона хотела видеть в своих рядах Арду Турана, а Арда Туран вообще думал, что переходит в Баварию. Получилось так, что Арда лишился возможности играть в футбол на полгода, подписав контракт с каталонцами, когда у тех был трансферный бан.

Арда поддерживал форму, тренируясь с "сине-гранатовыми", пока в начале 2016 запрет на регистрацию новых игроков не закончился. Но успешным союз Турана и Барселоны так и не стал. За два сезона капитан сборной Турции сыграл 23 матча в основе каталонцев в Ла Лиге и забил 5 голов.

Последующих три сезона Арда провел в аренде в Истанбул Башакшехире, где его лучшим показателем стали восемь игр в основе в сезоне-2018/19 в турецкой Суперлиге. Знаете, сколько голов он забил за Башакшехир в чемпионате за три этих года? Два (2). Два мяча.

За пределами поля Туран проявлял себя куда ярче. Правда, со знаком минус. То его со сборной изгнали за нападение на журналиста, то дисквалифицировали на 16 матчей за нападение на судью (впоследствии сократили срок до 10 игр), то получил 2 года и 8 месяцев тюрьмы условно за нападение на певца Беркая Шахина...

А летом этого года Арда ушел из Барселоны в Галатасарай. Без-воз-мезд-но, то есть даром.

Пришел: в августе 2017 из Боруссии Д за 105 млн евро + бонусы

Знаете поговорку: "Не все то золото, что блестит"? А вот руководство Барселоны, похоже, ее не знает. "Сине-гранатовые" бросили все силы на подписание 20-летнего француза, в котором видели потенциальную замену проданному в ПСЖ за 222 млн евро Неймару.

Боруссии, понятное дело, не хотелось расставаться с молодым талантом, в своем первом же сезоне в клубе сделавшим 18 ассистов вдобавок к восьми голам. Поэтому "шмели" затребовали ни много ни мало – 150 млн евро, рассчитывая отпугнуть каталонцев. Но тут вмешался сам Дембеле. Ради трансфера в Барсу он пропустил тренировку Боруссии и перестал отвечать на звонки из клуба.

В итоге стороны сошлись на 105 млн евро + бонусы. На данный момент Transfermarkt оценивает переход в 137 млн евро.

Когда Дембеле в форме и играет, он способен приносить немало пользы Барселоне. В той же Ла Лиге, например, у него 12+12 в 51 матче. Другое дело, что играет Усман катастрофически мало – за три сезона он провел только 74 матча во всех турнирах за Боруссию. Например, в кампании-2019/20 француз пропустил 309 дней из-за пяти повреждений. Сможет ли он когда-то провести полноценный сезон за "кулес" – вопрос открытый.

Пришел: в июле 2019 из Атлетико за 120 млн евро

Есть Криштиану Роналду, Лионель Месси и есть все остальные. Летом 2019 Барселона подписала Антуана Гризманна, который в 2016 и 2018 становился "лучшим среди остальных", занимая третье место в голосовании за Золотой мяч.

Казалось бы, один из лучших футболистов мира, победитель ЧМ-2018, опытный игрок, всю карьеру проведший в Испании – что может пойти не так? Оказалось – все. Антуан, игравший первую скрипку в атаке Атлетико, в Барселоне стал лишь одним из многих. И ладно бы, он оказался в пресловутой "тени Месси" – но нет, француз напоминал разве что бледную тень самого себя.

Свои 15 голов при 5 ассистах "Маленький принц" в 50 матчах за Барселону забил, но назвать этот трансфер удачным язык не повернется. Спустя сезон он выглядит несколько отстраненным, инородным телом в атаке каталонцев, а не лидером, на которого рассчитывали на Камп Ноу.

Пришел: в январе 2018 из Ливерпуля за 145 млн евро + бонусы

Бразильский волшебник, который мог стать легендой Ливерпуля, не устоял перед соблазном перейти в Барселону. Каталонцы хотели подписать Филиппе ещё летом 2017, но Ливерпуль сумел выдержать натиск и Барсы, и самого футболиста.

Как оказалось, это была лишь отсрочка. Уже в зимнее трансферное окно "кулес" вернулись за игроком, в котором видели замену то ли Неймару, то ли Андресу Иньесте.

150 млн евро — сумма, от которой не отказываются. За два с половиной сезона без Коутиньо Ливерпуль сыграл в финале Лиги чемпионов, через год выиграл ее, а ещё через сезон стал чемпионом Премьер-лиги.

Что успел сделать за это время бразилец? Давайте посчитаем. Первое — разочаровать Баварию настолько, что его отправили в аренду в Баварию. Второе — проиграть конкуренцию и стать запасным в Баварии. Третье — добить Барселону, сделав ассист на Левандовски и забив два гола лично — 8:2.

Вскоре может выполниться ещё один бонусный пункт в контракте между Барселоной и Ливерпулем по Коутиньо: бразилец выиграет Лигу чемпионов, и каталонцы заплатят "красным" дополнительные 5 млн евро бонуса. Вот только этот триумф, если он случится, будет отнюдь не в сине-гранатовой футболке...