Испания

Нападающий каталонской команды хочет сменить клуб не в 2021 году, а уже сейчас.

Лионель Месси принял решение покинуть Барселону, сообщает журналист Марсело Бехлер.

По его информации, 33-летний футболист принял решение уйти из клуба не летом 2021 года, а уже сейчас.

Atenção para a notícia: Messi quer deixar o Barcelona. Não em 2021. Agora. pic.twitter.com/XTcJwYIa2s — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2020

Напомним, что контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. Его клаусула составляет 700 миллионов евро.

На этой неделе каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, разгромно уступив Баварии (8:2). Если информация найдет свое подтверждение, то, весьма вероятно, поражение от немецкой команды было одним их ключевых факторов, почему аргентинец решил покинуть "блаугранас".