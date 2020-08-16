Нападающий каталонской команды хочет сменить клуб не в 2021 году, а уже сейчас.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, GETTY IMAGES
16 августа 2020, 21:39
Лионель Месси принял решение покинуть Барселону, сообщает журналист Марсело Бехлер.
По его информации, 33-летний футболист принял решение уйти из клуба не летом 2021 года, а уже сейчас.
Напомним, что контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. Его клаусула составляет 700 миллионов евро.
На этой неделе каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, разгромно уступив Баварии (8:2). Если информация найдет свое подтверждение, то, весьма вероятно, поражение от немецкой команды было одним их ключевых факторов, почему аргентинец решил покинуть "блаугранас".