Испания

"Летучие мыши" испытывают серьезные финансовые проблемы.

Финансовое положение Валенсии находится на грани краха — клубу нечем выплачивать зарплату футболистам, сообщает AS.

Такая ситуация обусловлена непопаданием команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также последствиями пандемии коронавируса.

Клуб предложил игрокам долговую расписку, чтобы позже выплатить зарплату, которая причитается за сезон-2019/20.

Тем не менее, футболисты отказались от такого хода дел. Если клубу не удастся договориться, то Валенсия может не начать сезон.

Напомним, что на фоне финансовых проблем капитан Валенсии Парехо достался Вильярреалу бесплатно.