Президент Барселоны хочет сохранить свою работу.
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17 августа 2020, 20:59
Жозеп Бартомеу не собирается покидать пост президента Барселоны по собственной инициативе, сообщает журналист Марсал Льоренте.
Источник утверждает, что клуб будет ждать выборов, которые состоятся в марте 2021-го года.
Кроме того, совет директоров принял решение расстаться с Кике Сетьеном и назначить Рональда Кумана на два ближайших сезона.
Напомним, что Барселона также рассматривала кандидатуру Маурисио Почеттино.