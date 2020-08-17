Жозеп Бартомеу не собирается покидать пост президента Барселоны по собственной инициативе, сообщает журналист Марсал Льоренте.

Источник утверждает, что клуб будет ждать выборов, которые состоятся в марте 2021-го года.

Кроме того, совет директоров принял решение расстаться с Кике Сетьеном и назначить Рональда Кумана на два ближайших сезона.

Напомним, что Барселона также рассматривала кандидатуру Маурисио Почеттино.