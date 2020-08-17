Испания

Президент Барселоны хочет сохранить свою работу.

Жозеп Бартомеу не собирается покидать пост президента Барселоны по собственной инициативе, сообщает журналист Марсал Льоренте.

Источник утверждает, что клуб будет ждать выборов, которые состоятся в марте 2021-го года.

Кроме того, совет директоров принял решение расстаться с Кике Сетьеном и назначить Рональда Кумана на два ближайших сезона.

Напомним, что Барселона также рассматривала кандидатуру Маурисио Почеттино.