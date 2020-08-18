Испания

"Сине-гранатовые" приближаются к контракту с нидерландцем.

Барселоне придется заплатить федерации футбола Нидерландов 4-5 миллионов евро за подписание Рональда Кумана, сообщает lavanguardia.

Специалист вывел команду на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Отметим, что Нидерланды будут играть в одной группе с Украиной.

Ожидается, что Куман займет место Кике Сетьена, которого уволили за неудовлетворительные результаты.

Напомним, что нидерландец первым делом после прихода в Барселону планирует подписать Донни ван де Беека.