"Сине-гранатовые" приближаются к контракту с нидерландцем.
Рональд Куман, getty images
18 августа 2020, 19:59
Барселоне придется заплатить федерации футбола Нидерландов 4-5 миллионов евро за подписание Рональда Кумана, сообщает lavanguardia.
Специалист вывел команду на чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Отметим, что Нидерланды будут играть в одной группе с Украиной.
Ожидается, что Куман займет место Кике Сетьена, которого уволили за неудовлетворительные результаты.
Напомним, что нидерландец первым делом после прихода в Барселону планирует подписать Донни ван де Беека.