Испания

Александр Пузик — о тренерской перемене в Барселоне и ее перспективах.

Герой Уэмбли-92 вернулся! Рональд Куман накануне официально возглавил Барселону и дал первую пресс-конференцию в новом статусе. Рональд стал пятым голландцем, возглавившим каталонцев после Ринуса Михелса, Йохана Кройфа, Луи Ван Гаала и Франка Райкарда. Его соотечественники выиграли для Барселоны 23 трофея. Что же покажет Куман и будет ли он снова успешен в Барселоне, но уже в другом качестве?

Куман — особенный человек для всех каталонцев. Рональд прекрасно знает идеологию клуба и по-прежнему является кумиром для фанатов. За шесть сезонов в качестве игрока Барселоны он провел 264 матча и забил 88 голов, будучи защитником. Он обладал невероятным ударом со штрафного и большее количество голов забил именно со стандартов. В Барсе завоевал 10 трофеев, но больше всего запомнился своим голом в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году на 112-й минуте матча. Тогда каталонцы обыграли Сампдорию со счетом 1:0 и впервые в истории стали обладателем этого трофея. Из-за этого события Кумана впредь неоднократно называли героем Уэмбли-92. Тогда Рональд был одним из лидеров так называемой "команды мечты", которую возглавлял Йохан Кройф.

Впоследствии Куман возвращался на Камп Ноу в начале свой тренерской карьеры, когда два года работал в штабе Луи ван Гаала и уже тогда было понятно — если Рональд будет прогрессировать, то рано или поздно вернется на Камп Ноу. И вот это случилось. Но пришел ​Куман в Барселону в очень непростое время и перед ним будут стоять действительно сложные задачи.

После фиаско Барселоны в Лиге чемпионов руководство "блаугранас" было обязано показать реакцию на происходящее и принять меры. Само собой, было наивно полагать, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу вместе со своей доблестной командой отправится в отставку. Произошли совершенно предсказуемые вещи — увольнение главного тренера Кике Сетьена и спортивного директора Эрика Абидаля. Вот эти процессы были названы красивым словом реструктуризация.

Назначение Кумана — одно из последних глобальных решений Бартомеу, ведь уже в марте состоятся президентские выборы. Хосеп надеется, что Куман за короткий срок исправит ситуацию в Барселоне, что может позволить Бартомеу сохранить хоть часть власти. Логика президента предельно примитивна — в конце своего срока он пытается сделать что-то хорошее. Первый шаг — назначение сильного тренера и легенды клуба, которого фанаты уже давно хотели видеть в Каталонии. Теперь стоит ожидать хотя бы один громкий трансфер. Правда, есть одна проблема. В условиях пандемии осуществить сделку размаха Неймара или Лаутаро будет практически нереально. Но проблемы Бартомеу — исключительно его проблемы, нас больше интересует будущее команды и сама персона Рональда Кумана.

57-летний специалист мог возглавить Барселону зимой, когда клуб искал замену Эрнесто Вальверде. Тогда Куман сказал представителям "блаугранас", что у него есть обязанности перед сборной Нидерландов, которая под его руководством выступит на предстоящем чемпионате Европы. При этом, у тренера в контракте с Королевским футбольным союзом Нидерландов был пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост сразу после Евро-2020, если он получит предложение от Барселоны. Второй вариант — платить компенсацию в размере 4-5 миллионов евро, что каталонцы и сделали.

И здесь вопрос. Почему Куман отказал Барселоне зимой, но согласился сейчас? Кажется, на этот раз Бартомеу поставил перед собой цель привезти Кумана в Барселону любой ценой и банально был убедителен. Также ни для кого не секрет, что возглавить Барселону — давняя мечта Кумана. В контексте переговоров манипулировать этим фактом проще простого. Можно ли назвать уход Кумана перед чемпионатом Европы предательством? Судите сами. Одно можно сказать точно: решение, мягко говоря, неоднозначное. Особенно с учетом слов Кумана полугодичной давности, когда он говорил, что сейчас неподходящий момент для ухода. С тех пор с каждым днем этот момент становился все более неподходящим, но переход все-таки случился.

Есть еще момент, который не может не настораживать. Куман приходит в самую кризисную Барселону за многие годы. Сейчас в стане "сине-гранатовых" проблемы везде: начиная с команды и заканчивая руководством. Тренеру не могли пообещать много денег на трансферы, а уже в марте состоятся выборы в президенты. У нового руководства будет своя философия и далеко не факт, что их взгляды будут совпадать со взглядами Кумана. Другими словами, очевидных минусов для самого тренера значительно больше, чем плюсов. Куман сильно рискует, приходя в Барселону далеко не в самое подходящее время. Но, с другой стороны, Рональд наверняка понимал, что больше такого предложения может и не поступить, что и перечеркнуло все минусы.

Кстати, о возможном новом руководстве. Одним из фаворитов на пост следующего президента Барселоны является Виктор Фонт — каталонский предприниматель в сфере технологий. Это главный противник Бартомеу и его самый ярый критик. Так вот, после назначения Кумана Фонт выдал весьма неоднозначные фразы:

"Рональд Куман – легенда Барселоны, мы желаем ему всяческих успехов, но его назначение кажется латанием дыры. Мы работает над проектом уже в течение семи лет, и наша планка должны быть на самом высоком уровне. Куман не останется нашим тренером, даже если выиграет Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов".

То есть, потенциально новое руководство будет готово уволить Кумана по итогам будущего сезона даже в случае требла. Вполне возможно, что это решение и станет их последним. Фанаты бы такого не простили, но это все фантазии. Своя философия и план развития — это обязательный атрибут, но такие громкие заявления, пожалуй, лучше держать при себе. Особенно в контексте приближающихся выборов. Все равно же никто не уволил бы Кумана в случае успеха, так зачем сотрясать воздух? Или же это способ напомнить о себе и своих "серьезных" намерениях?!

Перейдем непосредственно к футболу. Большой плюс Кумана, что он умеет работать с кризисными командами. За подтверждением далеко ходить не надо — перед нашими глазами пример сборной Нидерландов. Куман возглавил национальную команду после двух ошеломляющих провалов — "оранжевые" умудрились пролететь мимо двух форумов кряду — чемпионата Европы во Франции и чемпионат мира в России. Настоящая катастрофа команды, которая в 2010 году играла в финале чемпионата мира, а в 2014-м — в полуфинале. Нельзя не отметить сходство с Барселоной — грандиозный провал после успешного периода.

Смотрим на сборную Нидерландов 2018-го года, когда ее возглавил Куман и видим там 34-летних Робина Ван Перси и Арьена Роббена и 33-летнего Уэсли Снайдера. Теперь возвращаемся к Барселоне и отмечаем, что в последнем сыгранном матче (том самом с Баварией) средний возраст игроков, попавших в стартовый состав, составил 29 лет и 329 дней. Это самый возрастной состав, который Барселона когда-либо выставляла на матч Лиги чемпионов. Луис Суарес, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Хорди Альба... Каталонцы, ровно как и сборная Нидерландов двухлетней давности, оказались на пороге смены поколений, и Куман знает, как действовать в такой ситуации.

Заканчивая проводить параллели со сборной Нидерландов, отметим что путем внедрения молодых и голодных футболистов (Де Йонг, Де Лигт, Ван де Беек, Аке, Бергвейн, Дамфрис) "оранжевые" вернулись на прежний высокий уровень и без проблем прошли квалификацию на Евро-2020 и дошли до финала Лиги наций. В Барселоне Куман постарается повторить этот номер. И строить команду он снова будет вокруг Френки де Йонга. Очень важно, что ничего выдумывать Рональду не нужно — в сборной он ставил игру по схеме 4-3-3, что годами работает и в Барселоне. Некоторые действия и решения Кумана предугадать нетрудно, но конечный результат — загадка.

Рональд наконец осуществил свою давнюю мечту и вернулся туда, где его ждут и любят. Всё это вполне может превратиться в красивую голливудскую историю, но есть и предпосылки для краха. На этом этапе хочется малого: чтобы Куман и команда остались в стороне от войны за кресло президента, которая с каждым днем разгорается все сильнее, и чтобы импульсивные решения Бартомеу влияли исключительно на его судьбу, а не на судьбу тренера или футболистов.