Испания

Голкипер назвал переход в этот клуб одним из лучших решений в своей жизни.

Антонио Адан после двух лет в мадридском Атлетико перешел в лиссабонский Спортинг.

"Дорогие болельщики. Сегодня я прощаюсь с этим невероятным клубом. Пришло время новой главы в моей карьере. Увы, мой период в Атлетико окончен", — цитирует Адана Marca.

"Многие не понимают, зачем я два года назад перешел в Атлетико. Но должен сказать, это одно из лучших решений в моей жизни. Я вырос как человек и как профессионал, обзавелся многими друзьями".

Оба сезона в мадридской команде Адан был дублером Яна Облака. Он сыграл только семь поединков за команду за это время.

Новым сменщиком Облака должен стать хорват Иво Грбич, которого Атлетико подписал из загребской Локомотивы.