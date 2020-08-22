Испания

Новый тренер Барселоны нуждается в опытном защитнике.

Рональд Куман хочет, чтобы Жерар Пике остался в Барселоне на следующий сезон, сообщает издание AS.

Испанский защитник очень эмоционально отреагировал на поражение от Баварии со счетом 2:8, выразив готовность покинуть стан "сине-гранатовых".

Жерар Пике в этом сезоне провел 45 поединков в футболке Баварии, отметившись одним голом и заработав 20 желтых карточек.

Напомним, что у опытного игрока уже есть предложение для продолжения карьеры в Англии.