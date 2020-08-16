Испанские клубы хотят подписать игрока Милана.
Давиде Калабрия, Getty Images
16 августа 2020, 17:02
Защитник Милана Давиде Калабрия попал в сферу интересов Севильи и Бетиса, сообщает портал Sport Mediaset.
Испанские клубы следят за правым фулбеком и попытаются подписать его в это межсезонье. Руководство Милана хочет выручить за своего игрока около 15 миллионов евро.
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Действующий контракт Калабрии с клубом рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 27 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Севилья и Бетис также заинтересован в подписании Хосе Кальехона.