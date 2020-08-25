Испания

Испанский защитник снова будет играть в Ла Лиге.

Бетис провернул свой первый летний трансфер. Новичком клуба стал защитник Брайтона Мартин Монтойя. Игрок подписал контракт до лета 2024, сообщил официальный сайт "гелиополитов".

Для Мартина Бетис не совсем новый клуб. Он уже выступал за севильцев в 2016 году, проведя 13 матчей в Ла Лиге.

Также в карьере Монтойи были Барселона, Интер и Валенсия. Он выступал за различные юношеские сборные Испании, но за национальную команду еще не сыграл.

В сумме Монтойя провел 277 матчей в элитных дивизионах. В них он забил 4 гола и сделал 22 результативных передачи.

Приход Мартина может означать грядущую потерю Эмерсона, который играет за Бетис на правах аренды из Барселоны. В апреле сообщали, что игрок нужен самим каталонцам, а позже писали, что в нем заинтересован Тоттенхэм.