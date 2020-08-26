Испания

Тренер требует, чтобы клуб официально известил его об увольнении.

Бывший наставник Барселоны Кике Сетьен хочет получить официальное оповещение про увольнение, чтобы иметь возможность подыскивать себе новое место работы, сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

Кике оповестил об этом Барселону при помощи бюрофакса – сервиса для быстрой отправки документов, которые затем могут использоваться в качестве доказательства при судебных разбирательствах.

Вместо Кике Сетьена новым главным тренером каталонцев стал Рональд Куман, который уже сообщил Луису Суаресу, что больше на него не рассчитывает.

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Чуть ранее Барселона получила "самый важный бюрофакс в истории клуба" (как написал AS) – оповещение от Лионеля Месси о том, что он хочет покинуть команду.