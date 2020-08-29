Полузащитник перебрался из Реала в стан "нервионцев".
Оскар Родригес, фото Севилья
29 августа 2020, 21:29
Оскар Родригес подписал пятилетний контракт с Севильей, сообщает официальный сайт андалусийцев.
Предпочтительной для 22-летнего футболиста позицией является место центрального атакующего полузащитника.
Оскар Родригес в прошлом сезоне отыграл 32 поединка в футболке Леганеса, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt игрок обошелся Севилье в 13,5 миллионов евро.