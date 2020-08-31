Испания

Хорватский полузащитник вернется в стан андалусийцев.

Иван Ракитич прошел медицинское обследование для Севильи и в ближайшее время подпишет контракт с клубом, сообщает журналист Альфредо Мартинес.

Источник также утверждает, что Барселона согласилась отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что у него был еще один год по контракту. Каталонцы рады разгрузить зарплатную ведомость.

В сезоне-2019/20 хорватский полузащитник провел за "сине-гранатовых" 42 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов.

Напомним, что полузащитника также хотел подписать Галатасарай.