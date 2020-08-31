"Сине-гранатовые" провели первое занятие после отпуска.
Месси и Ракитич, getty images
31 августа 2020, 22:55
Лионель Месси и Иван Ракитич не присутствовали на тренировочном занятии Барселоны, сообщает официальный сайт каталоцнев. Участие в тренировке принимало 19 футболистов.
Источник утверждает, что хорватский полузащитник получил разрешение от клуба, чтобы пройти медобследование в Севилье.
О причинах отсутствия аргентинца не сообщается.
Напомним, что Месси уведомил Барселону, что не вернется в команду к старту Примеры.