Испания

"Сине-гранатовые" провели первое занятие после отпуска.

Лионель Месси и Иван Ракитич не присутствовали на тренировочном занятии Барселоны, сообщает официальный сайт каталоцнев. Участие в тренировке принимало 19 футболистов.

Источник утверждает, что хорватский полузащитник получил разрешение от клуба, чтобы пройти медобследование в Севилье.

О причинах отсутствия аргентинца не сообщается.

Напомним, что Месси уведомил Барселону, что не вернется в команду к старту Примеры.