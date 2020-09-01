Фланговый нападающий Реала Альберто Соро перебрался в Гранаду, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

"Королевский клуб" пожелал 21-летнему футболисту удачи на новом этапе футбольной карьеры.

В прошлом сезоне Альберто Соро провел 39 поединков, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

Напомним, что ранее полузащитник Реала Оскар Родригес перебрался в Севилью.