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Читатель Football.ua Игорь Бринцев — о легендарной группе воспитанников мадридского Реала

13 ноября 1983.

Прохладный мадридский вечер вступил в свои права. Небо, ещё недавно ясное, стремительно темнело; по улицам и бульварам столицы резкий ветер нёс сухую жёлтую листву.

В это время в редакции газеты El Pais вовсю шла работа над сдачей номера. Бесчисленные реплики репортёров, аналитиков, редакторов, сливающиеся в монотоный гул; шелест бумаги; ежеминутные переговоры по телефону — впрочем, ничего необычного для ежедневного издания. Но если политика и экономика в субботу несколько умолкли, то в спортивном отделе царил адский шум и непрерывная суета.

Звонок заставил вздрогнуть журналиста Хулио Сезара Иглесиаса, напряженно работавшего над статьёй. Он торопливо взял трубку.

- Иглесиас, слушаю. Да, я Вам звонил... Да, именно... Так, записываю... Хм... Понял Вас, благодарю.

- Ну что? — Спросил его сосед, Альфредо Реланьо.

- 1:1, Стервятник опять забил — 15ый гол!

Собеседник поморщился.

- Вот, а ты им нараздавал авансов после разгрома "кольчонерос". Говорил я тебе, не спеши. Нет, ты упёрся со своей статьёй о "Кастилье".

- И уверен в своей правоте. Подумаешь, ничья! Это всё математические упражнения: 15 очков в 11-ти играх, 25 забитых. Я оцениваю личное мастерство и приложенные усилия. И, разумеется, работу творческого тренера с коллективной изобретательностью этой команды.

- Ну, допустим насчёт этого Бутрагеньо я соглашусь. И вправду Стервятник, как ты его называешь, — невероятное чутьё на мяч. А что по остальным?

- А ты уже забыл, как мы прочитали в El Grafico о каком-то Мартине, одном из лучших на Мундиалито? Что я тебе сказал? "Когда мы увидим, как он играет, сразу поймём кто он".

- Да, ты ещё месяца два искал его по всем юниорским командам Мадрида.

- И ведь нашёл! Этот Васкес, он раздавал пасы как хотел, да ещё и обеими ногами! Аргентинцы его уже оценили, а мы здесь и не представляли какой талант у нас в клубе. А ведь ещё есть Пардеса, малыш с бешеной скоростью. Как-то в матче юношеского Кубка он положил "Барсе" дубль и заработал два пенальти!

- Помню, это когда 8:1 закончилось. Только заметь, Хулио, все твои кантерано явно ориентированы на атаку.

- Так ведь есть вратарь Очоторена, зашитник Франсиско Эрнандес. Про Мигеля Гонсалеса тоже не забывай, хотя он и задержался в "Кастилье", но мне кажется, что ещё покажет себя. Но особенно меня вдохновляет Санчис-младший.

- Это не сын ли того, который выступал в команде "йе-йе"?

- Именно, Альфредо. Сам Хенто сказал мне как-то, что парень уже играет лучше отца. И Пако чертовски прав, я сам смотрел его игру — цепкий, неуступчивый защитник, но в атаку подключается — только держи!

- Ладно, Хулио, убедил. Я и сам слышал на "Бернабеу" как всё чаще скандируют: "Castilla!" Может и впрямь пришло их время.

- Не сомневайся, скоро сам увидишь.

14 ноября 1983г.

Статья Хулио Сезара Иглесиаса имела неожиданный успех, сеньор Себриан, шеф-редактор газеты, даже попросил его сделать вторую часть. Прозвучали сомнения лишь по поводу возможности быстро интегрировать всю пятерку в первую команду. Но автор заявил, что парням и 10 минут хватит, чтобы убедить всех своей игрой. Единственную правку пришлось внести в заголовок. И правда: 90 строк текста о ребятах, неизвестных широкой публике, да еще и в качестве названия — выдуманная им Quinta de "El Buitre". Пятерка Стервятника, лидера команды или даже стаи. Кроме того, Quinta — термин родом из испанской армии, означающий компанию сослуживцев, которых будешь рад видеть и на гражданке — настоящих друзей, побратимов. Но Альфредо предложил добавить еще и упоминание о том, кто это боевое братство сделал настолько мощным — тренера Амансио Амаро.

В тот же день сеньору Иглесиасу позвонил тренер "Реала" по физической подготовке Паредес с приглашением на встречу с главным тренером — Альфредо ди Стефано, чье имя и через 20 лет после завершения карьеры вызывало почти мистическую дрожь. Хулио Сезар занервничал: всем известен характер "Белой Молнии"! Как сказал еще в бытность игроком, что в стаде должно быть только один пастух, так и держится этого принципа. А тут какой-то журналист, даже в комплиментарном тоне, дает свои советы! Однако, дон Хесус заверил, что его шеф полностью разделяет высказанные соображения.

- 4 поражения в 11 матчах лиги, вылет из первого раунда Кубка УЕФА — плохо мы играем. А когда команда играет плохо, — говорил ди Стефано, — тренер смотрит на молодежный состав. Да, да, сеньор Иглесиас, я тоже за ними пристально слежу.

- Планируете дать им шанс?

- Хочу сделать на них ставку, — и пока Хулио Сезар удивлённо смотрел на легенду, тот добавил, — хотя сейчас игра со своими воспитанниками и не в моде. Главное не позволить окружению влиять на них. А если они не справятся, то что?

- Да ничего, скажете журналистам, что готовите футбол XXI века.

28 ноября 1983г.

- Маноло, дружище?

- Что? — Послышался сонный голос из угла.

- Я не спал сегодня всю ночь...

Из-под одеяла показалась вихрастая голова юноши.

- И решил отыграться на мне?

- Да будет тебе! Неужели тебя не волнует то, что нас вызвали в основной состав? — Высокий светловолосый парень резко зашагал по комнате. — 4 года тяжелой работы в кантере — и вот наша мечта сбывается!

Мануэль понял, что спать ему уже не придётся. Он сел на кровати.

- Э, Рафа, теперь придется работать еще больше.

- Знаю, друг, но все равно места себе не нахожу. Как ты считаешь, хорошо нас примут? Ведь одни легенды вокруг — и кто мы для них? Желторотые пацаны!

Густые брови юного Санчиса сдвинулись. Он заговорил так серьёзно, что его нетеперливый товарищ резко остановился и теперь с глубоким вниманием ловил каждое слово.

- Как покажем себя, так к нам и отнесутся. Однажды во время разминки я услышал: "Смотри, тот парень там, вместе с родителями, это Мартин Васкес. Говорят, что Мадрид хочет его подписать". Не помню уже, кто это сказал. Сколько нам было: 14? Меня больше всего удивило, что в таком возрасте подписывают контракт. Но когда ты пришел, мне не нужно было больше десяти минут, чтобы понять, почему Мадрид подписал тебя.

- Думаешь, остальных наших тоже вызовут?

- Кто знает. Но, кажется, ди Стефано всерьез на нас нацелился.

Через неделю Санчис-младший и Васкес дебютировали за главную команду "Реала" в Мурсии. Как ни странно, но именно центральный защитник забил единственный мяч во встрече. "Все, с этого момента ты будешь играть в основе во всех матчах, которые остались. Играй, как умеешь". — сказал ему Белая Молния.

"Это так волнующе для парня, который привык наблюдать за игрой своих кумиров издалека, оказаться с ними в одной раздевалке. Присоединиться к команде в столь юном возрасте — это действительно невероятно. И к какой команде! У нас было много футболистов из молодежки, старшие тепло нас встретили и помогли адаптироваться" — вспоминал Васкес много лет спустя.

Маленький реактивный Пардеса получил под елку в качестве подарка 7 минут против "Эспаньола". ДиСте просто сказал, что теперь он должен тренироваться не с командой Амансио, а с основой.

Еще через месяц началась история самого Стервятника. "Я помню все очень хорошо, будто это было вчера. Я провел тренировку с первой командой во вторник и среду, а в четверг нет. В пятницу я вернулся в команду и обнаружил, что был вызван на матч с "Кадисом", и в эти выходные я не буду в "Кастилии". Тогда я понял, что состоится мой дебют в первой команде".

Выйдя на замену при счете 2:0 в пользу хозяев, Эмилио перевернул игру — дубль за первые 45 минут во взрослой карьере и победа, вырванная на последних секундах!

Мичелу пришлось ждать своего шанса еще полгода.

Собственно, самый старший из компании уже дебютировал в основном составе — еще в 82-м провел матч против "Кастельона" и даже отметился голом. Но тот выход стал для него единственным более чем на два года.

"Мичел не сумел сразу вписаться в атмосферу, царившую в команде, — пишет Х. С. Иглесиас, — хотя и был звездой молодежных сборных Испании вместе с Васкесом".

"Все ребята поднялись в первую команду, а я остался в "Кастилии". Мне было 20 лет. — вспоминает сам Мигель Гонсалес. — Я думал, что мне придется сменить клуб. Я был в одном шаге от перехода в "Малагу"".

Новый наставник "Реала" Амансио Амаро перебрался из второй команды на главный "электрический стул" Мадрида и подтянул подопечного. За доверие тот отблагодарил сполна, быстро став игроком основы. Однако, более 400 матчей в белой футболке еще были впереди, а с первого матча на полузащитника почему-то взъелись болельщики. По словам одноклубника, а затем тренера Хорхе Вальдано: "Он очень переживал, пытался выкладываться в каждом матче, но этим только сковывал себя... При распределении ролей Мичелу было суждено сыграть отрицательного героя. И это ему всегда мешало".

Собственное мнение более критическое: "Я был полузащитником-организатором, при этом не очень хорошо играл в центре, и скорости мне не хватало. Поэтому меня поставили на фланг и мне пришлось убиваться на тренировках".

Тогда же, летом 84-го один Мигель поменялся местом с другим. Если ди Стефано выпустил Пардесу 5 раз за пол-сезона, то Амансио не видел на поле места для скоростного форварда. Самый загадочный элемент "пятерки", Мигель уже в 15 был вполне развитым игроком. По его собственным словам, "имея небольшой рост, я должен развивать различные навыки... Моей специфической чертой было то, что я опережал всех на долю секунды". Но у "Реала" были Сантильяна, Хуанито, Вальдано, а теперь еще и Бутрагеньо, и сезон, в котором мадридцам покорился Кубок УЕФА, Пардеса снова провел во второй команде. Разочарованный зритель чужих успехов, он не показывал своего состояния внешне, но когда через год добавился еще и невероятный мексиканец Уго Санчес, положение стало очевидным.

Пардеса, явно переросший уровень Сегунды, ушел в аренду в "Сарагосу". И надо же такому случиться: пока "Реал" выигрывал чемионство и второй подряд Кубок УЕФА, Мигель в более скромном клубе стал лидером и также преуспел. 4 место и выигрыш Копа дель Рей, к тому же с победой в полуфинале над родным клубом!

Кстати, Интернет по поиску "Quinta del Buitre" в первую очередь выдает фото с матча в Сарагосе, где Мигель принимал своих друзей будучи в форме арагонцев.

Только в сезон 86-87 Пардеса был полноценным игроком "Реала". 27 поединков и единственный (!!!) выход на все 90 минут вместе со всей "Кинтой" в Кубке против "Атлетико". Но роль игрока оставалась второстепенной.

"Мне хотелось остаться в «Мадриде», это правда. Мендоса, тогда президент клуба, не хотел никоим образом позволить мне уйти... Я мог бы остаться, но я всегда был нетерпелив и не захотел ждать, чтобы увидеть когда изменится ситуация. Я сказал, что Бутрагеньо был легендой, и это верно... Кроме того, я его друг... Мы всегда находили друг друга похожими и были близки. я не мог соперничать с ним".

В арагонском клубе, куда Пардеса поехал теперь уже на 10 лет, он стал местным героем, сумев взять еще один Кубок Короля и Кубок Обладателей Кубков.

Удивительная карьера сложилась у Васкеса. Ни долгого созревания в кантере, ни аренд, но также далеко от всеобщего обожания. С каждым годом Рафаэль Мартин добавлял в качестве игры и в количестве матчей, но достаточно долгое время его недолюбливали более Мичела. Индивидуальная техника сделала его одним из лучших атакующих полузащитников своего времени, но отсутствие бойцовских качеств откровенно раздражало взыскательную публику "Сантьяго Бернабеу". Когда шла игра у всей команды, Мартин блистал, но в неудачном матче мог просто раствориться на поле. Не улучшал отношения фанатов и характер Васкеса — в его молчаливой сдержанности видели проявление тщеславия. В конце концов, он победил своих демонов, стал неоспоримо основным игроком и был признан лучшим испанским футболистом сезона 1989-90. Но тут пришла новая проблема.

"Реал", который 5 лет легко разбивал интригу в Примере, в Кубке Чемпионов то и дело оставался ни с чем. Президент Мендоса долго смотрел на это, и вдруг решил разобраться с неудачами кавалеристским наездом. Одним из его решений была покупка "карпатского Марадоны" Георге Хаджи, который становился, таким образом, непосредственным конкурентом Васкеса. Тот потребовал увеличения зарплаты, но услышал от президента решительный отказ.

Обиженный Мартин ушел в итальянский "Торино", где стал самым высокооплачиваемым иностранцем Серии А, но никогда не демонстрировал выдающегося уровня. Безуспешной оказалась и попытка в "Марселе" Бернара Тапи. Через 2 года блудный сын вернулся.

Летом 94-го года на тренерский мостик "Реала" заступил старый знакомый — Хорхе Вальдано. Аргентинец не был обычным "горячим сердцем", сменившим спортивный костюм на классику. Его "Тенерифе" дважды за прошлые годы лишал "сливочных" чемпионства в последнем туре, отдавая трофей каталонцам. Хорхе встречали с оптимизмом — и он не подвел, с первой же попытки вернув титул в Мадрид. Правда, Эмилио был не слишком доволен — только 171 минута за всю темпораду!

После одного из контрольных матчей форварда пригласили на телевидение в шоу "Un Pasco Por El Tiempo" — в эпизод, посвященный лично ему. Не то чтобы El Buitre очень хотелось участвовать в подобном формате, — похоже на преждевременное прощание — но он согласился. Прежде всего потому что в студии должен был присутствовать энтренадор. Прямого разговора между ними до сих пор не произошло и, хотя явной вражды также не было, Бутрагеньо хотел услышать хотя бы намек относительно своих перспектив в составе.

Вальдано удобно устроился в кресле, долго и со вкусом говорил о карьере нынешнего подопечного, восхищался его игрой. И вдруг перешел к объяснениям, почему больше не считает форварда достаточно хорошим игроком. "Ссора с легендой клуба мне не нужна. Но с Бутрагеньо будет труднее достичь поставленных целей".

В конце концов, это было по-честному. Эмилио не был ошеломлён — чего-то такого он и ожидал. Больше всего хотелось посвятить всю карьеру одному клубу, но за него все уже решили. Решили в пользу нового, еще более талантливого стервятника по имени Рауль Гонсалес Бланко.

Вслед за Бутре ушел Васкес, теперь уже окончательно.

19 мая 1996 "белые" дома разобрали скромную "Мериду" — 4:0, дублем отметился Мичел. Когда его меняли, хавбек стал на колени и со слезами на глазах поцеловал газон "Сантьяго Бернабеу". Тот сезон принес сплошные разочарования — "Реал" во второй раз в истории остался без еврокубков.

20 мая 1998г.

В Амстердаме Мануэль Санчис вывел "Реал" на финал Лиги Чемпионов против "Ювентуса", который считался фаворитом.

Для "бланкос" решающий матч самого престижного турнира стал первым с 81-го. Тяжелый сезон в Примере, радикально измененная за последние 3 года команда: Иллгнер, Пануччи, Роберто Карлос, Карамбе, Зеедорф, Миятович, Морьентес. И Маноло — как последний символ прошлого. Несгибаемый защитник и постоянная опасность для чужих ворот, мастер чтения игры и черновой трудяга — он достиг вершины, когда остальные завершили активные выступления или просто доигрывает.

В тот день капитан играл за пятерых. Этот "Реал" брал свое тактической подготовкой, дисциплиной и выдержкой. И сердце El Cejas, отдавшего 15 лет, сыгравшего более 600 матчей за свой единственный клуб, снова билось так, как в ноябре 83-го ...

Когда через 2 года Мануэль, уже не основной игрок, но опять непосредственный участник финала, получил со "сливочными" 8-ой Кубок Чемпионов, у него спросили: "Чувствуете ли Вы, что превзошли своего отца?" И Санчис-младший, этот суровый мужчина, искренне улыбнувшись, сказал: "Нет, нет! Мы должны не сравнивать, а приумножать!"

Летом к составу "белых" присоединилась португальская звезда Луиш Фигу. Таким образом Маноло соединил две большие команды Мадрида: "Кинту" и "галактикос".

После завершения выступлений "стая стервятников" не потерялась.

Бутрагеньо прошел в системе "Реала" должности заместителя спортивного директора, вице-президента клуба, спортдира и директора по институциональным отношениям клуба.

Васкес проявил себя как спортивный комментатор на радио.

Мичел — единственный, кто пошел по тренерской стезе. Каждый раз, когда пост реаловского энтренадора становится вакантным, он фигурирует в списке кандидатов.

Пардеса получил блестящее образование: филолог, экономист, магистр международного бизнеса. Защитил докторскую диссертацию по литературоведению. В разные годы занимал должности технического секретаря Сарагосы и спортивного директора "Реала". Работал журналистом.

Санчис обнаружил в себе талант к бизнесу. Также по его инициативе вся компания объединилась в виноградарстве и производстве благородного напитка. "Мы по-прежнему общаемся и поддерживаем друг друга. — рассказывает Маноло. — Это четыре отличных парня, к которым я испытываю большое уважение и глубокое восхищение, которые уступают только моей привязанности к ним. Говорят, что семья дана вам, а друзья выбирают вас, но в этом случае моя спортивная семья — это мои друзья ".

Игорь Бринцев, читатель Football.ua

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