Бразилец присоединился к клубу из Примеры.
Кенеди, granadacf.es
08 сентября 2020, 15:41
Полузащитник Челси Кенеди перешел в Гранаду, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Бразильский вингер присоединился к "рохибланкос" на правах годичной аренды.
Челси приобрел Кенеди у Флуминенсе летом 2015-го за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне 24-летний игрок выступал на правах аренды в Хетафе, где провел 27 матчей и забил 3 гола.
Действующий контракт полузащитника с Челси рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Гранада подписала вингера мадридского Реала Альберто Соро.