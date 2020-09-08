Испания

Бразилец присоединился к клубу из Примеры.

Полузащитник Челси Кенеди перешел в Гранаду, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Бразильский вингер присоединился к "рохибланкос" на правах годичной аренды.

Челси приобрел Кенеди у Флуминенсе летом 2015-го за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне 24-летний игрок выступал на правах аренды в Хетафе, где провел 27 матчей и забил 3 гола.

Действующий контракт полузащитника с Челси рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Гранада подписала вингера мадридского Реала Альберто Соро.