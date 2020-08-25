Нападающий Хорхе Молина два года проведет в Гранаде.
Хорхе Молина, фото ФК Гранада
25 августа 2020, 10:47
Хорхе Молина на правах свободного агента присоединился к Гранаде — сообщил официальный сайт клуба.
Контракт с 38-летним нападающим, за свою карьеру успевшим поиграть во всех профессиональных дивизионах чемпионата Испании, подписан до 30 июня 2022 года.
Ветеран ранее выступал за Алькойяно (28 матчей, 12 голов), Бенидорм (18, 7), Гандию (22, 5), Эхидо (68, 24), Эльче (38, 26), Бетис (180, 66) и Хетафе (147, 46).