Испания

Француз не планирует искать новый клуб.

Нападающий Антуан Гризманн опроверг слухи о возможном уходе из Барселоны и заявил о желании остаться в клубе.

"Связано ли мое будущее с Барселоной? Да. Не знаю, зачем люди придумывают различные слухи в надежде, что однажды они окажутся правы.

Мне очень хорошо в клубе. Я знаю, что клуб и тренер уверены в моих силах. У нас был сложный сезон, но теперь мы готовимся к новому", – приводит слова Гризманна портал Goal.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 48 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 15 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу предлагал Атлетико обменять Фелиша на Гризманна.