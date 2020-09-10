Француз не планирует искать новый клуб.
Антуан Гризманн, Getty Images
10 сентября 2020, 10:57
Нападающий Антуан Гризманн опроверг слухи о возможном уходе из Барселоны и заявил о желании остаться в клубе.
"Связано ли мое будущее с Барселоной? Да. Не знаю, зачем люди придумывают различные слухи в надежде, что однажды они окажутся правы.
Мне очень хорошо в клубе. Я знаю, что клуб и тренер уверены в моих силах. У нас был сложный сезон, но теперь мы готовимся к новому", – приводит слова Гризманна портал Goal.
В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 48 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 15 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу предлагал Атлетико обменять Фелиша на Гризманна.