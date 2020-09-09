Лига наций

Лучшие из действующих бомбардиров сборной Франции улучшили свои показатели.

Забив по мячу в матче Лиги наций против Хорватии, Оливье Жтру и Антуан Гризманн достигли знаменательных рубежей — сообщает ОРТА.

Открывший счет в матче Гризманн забил 31-й мяч за "ле бле", что позволило ему оторваться от легендарных Жюста Фонтена и Жана-Пьера Папена (на их счету по 30 голов) и сравняться с Зинедином Зиданом, деля с нынешним тренером Реала пятое-шестое места в списке лучших бомбардиров сборной.

Кроме того, передача на Упамекано стала для Антуана Гризманна 21 результативной в сборной. Больще него ассистировал партнерам по французской национальной команде в XXI веке только Тьерри Анри (25).

Победную точку в матче поставил с пенальти Оливье Жиру, и теперь нападающий Челси лишь на один точный удар отстает от Мишеля Платини (41 гол) — второго бомбардира в истории Франции после Тьерри Анри (51).

Стоит отметить, что Жиру реализовал все четыре пенальти, которые ему доверяли бить в сборной.