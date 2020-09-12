Испания

Игроки начали подготовку к сезону с каталонским клубом.

Полузащитник Миралем Пьянич и защитник Жан-Клер Тодибо приступили к тренировкам Барселоны, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Оба игрока вылечились от коронавируса и получили разрешение вернуться к тренировочному процессу. В субботу футболисты начали индивидуальные занятия на тренировочной базе каталонского клуба.

Пьянич присоединился к Барселоне минувшим летом из Ювентуса, а Тодибо вернулся в клуб из аренды в Шальке.

Ранее сообщалось, что к тренировкам Барселоны вернулись Лионель Месси и Луис Суарес.