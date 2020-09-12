Испания

"Сине-гранатовые" ищут пути подписания нидерландца.

Барселона не оставляет попыток заполучить Мемфиса Депая, в котором лично заинтересован Рональд Куман.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы стремятся снизить цену на игрока до 20 миллионов евро, включив защитника Эмерсона.

В прошлом сезоне Мемфис Депай провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.

Напомним, что сам Лион не против расстаться с вингером, который отказывается продлевать контракт с клубом.