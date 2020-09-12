"Сине-гранатовые" ищут пути подписания нидерландца.
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12 сентября 2020, 09:59
Барселона не оставляет попыток заполучить Мемфиса Депая, в котором лично заинтересован Рональд Куман.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы стремятся снизить цену на игрока до 20 миллионов евро, включив защитника Эмерсона.
В прошлом сезоне Мемфис Депай провел 22 поединка, в которых отметился 15 голами и двумя ассистами.
Напомним, что сам Лион не против расстаться с вингером, который отказывается продлевать контракт с клубом.