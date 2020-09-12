Испания

Каталонцы назвали имена четырех капитанов.

Нападающий Лионель Месси останется капитаном Барселоны на следующий сезон, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Каталонский клуб решил сохранить капитанскую повязку за аргентинским форвардом, несмотря на его желание покинуть клуб летом. Вице-капитанами будут соответственно Серхио Буксетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Для Месси следующий сезон станет третьим в качестве капитана Барселона, а всего – 17-м в первой команде "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что нападающий Антуан Гризманн сменил игровой номер в Барселоне.