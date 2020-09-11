Испания

Нападающий Антуан Гризманн вернул себе привычный №7.

Накануне сезона-2020/21 нападающий Барселоны Антуан Гризманн решил сменить номер — сообщил официальный сайт "блауграна".

Гризманн играл под седьмым номером в Реал Сосьедад и Атлетико, под ним он защищает цвета сборной Франции, однако когда Антуан пришел в Барселону, "семерка" была занята Коутиньо. Пришлось французу взять №17.

Ранее, помимо Коутиньо, №7 в Барселоне носили такие выдающиеся футболисты, как Ларссон, Вилья и Педро.