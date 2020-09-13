Испания

Нервионцы практически договорились о трансфере защитника Спортинга Л.

Защитник лиссабонского Спортинга Маркос Акунья может в ближайшее время стать игроком Севильи, сообщает издание Marca.

Испанский клуб уже согласовал с левым фулбеком четырехлетний контракт и может подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера аргентинца составит около 10 миллионов евро, а еще 2 млн евро будут прописаны в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 28-летний игрок провел 35 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

В активе защитника имеется 27 поединков в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Севилья также может вернуть защитника Серхио Регилона.