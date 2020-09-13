"Сливочные" могут расстаться с испанским вингером.
Лукас Васкес, Getty Images
13 сентября 2020, 16:46
Нападающий Лукас Васкес может покинуть мадридский Реал до закрытия трансферного окна. Сообщает издание Marca, испанский вингер получил выгодное предложение от одного из катарских клубов. Руководство "сливочных" готово расстаться с футболистом, если он изъявит желание уйти.
Действующий контракт Васкеса с мадридским клубом истекает в 2021 году.
В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке Реала, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Гарета Бэйла за 20 миллионов евро.