Испания

"Сливочные" могут расстаться с испанским вингером.

Нападающий Лукас Васкес может покинуть мадридский Реал до закрытия трансферного окна. Сообщает издание Marca, испанский вингер получил выгодное предложение от одного из катарских клубов. Руководство "сливочных" готово расстаться с футболистом, если он изъявит желание уйти.

Действующий контракт Васкеса с мадридским клубом истекает в 2021 году.

В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке Реала, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Гарета Бэйла за 20 миллионов евро.