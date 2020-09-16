Испания

"Шпоры" продолжают вести переговоры с мадридцами.

Тоттенхэм продолжает вести переговоры по трансферу Гарета Бэйла. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "шпоры" выдвинули условия, а Реал отказался от варианта подписания Алли.

Лондонская команда не хочет платить более половины зарплаты валлийца. "Королевский клуб", в свою очередь, не заинтересовался кандидатурой Деле Алли.

Сам же Бэйл готов вернуться в Тоттенхэм, о чем уже публично заявил его агент. Более того, валлийца жаждет заполучить Жозе Моуриньо.

Вингер выступал в составе Тоттенхэма в 2007-2013 годах, отыграв 203 матча, в которых отметился 56 голами.

Напомним, что на Бэйла также претендует Манчестер Юнайтед, который рассматривает его в качестве альтернативы для Санчо.