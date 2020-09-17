Испания

Сербский нападающий желает получать игровую практику.

Лука Йович хочет покинуть Реал до закрытия трансферного окна, сообщает испанское издание Marca.

Сербский нападающий нуждается в игровой практике, которая в стане мадрдцев ему абсолютно не гарантирована.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя асистами.

Напомним, что Милан продолжает переговоры с Реалом по Йовичу, но несколько утратил интерес после договоренности с Ибрагимовичем.