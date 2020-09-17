Сербский нападающий желает получать игровую практику.
Лука Йович, getty images
17 сентября 2020, 21:28
Лука Йович хочет покинуть Реал до закрытия трансферного окна, сообщает испанское издание Marca.
Сербский нападающий нуждается в игровой практике, которая в стане мадрдцев ему абсолютно не гарантирована.
В минувшем сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя асистами.
Напомним, что Милан продолжает переговоры с Реалом по Йовичу, но несколько утратил интерес после договоренности с Ибрагимовичем.