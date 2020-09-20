Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал отправится в гости к Реалу Сосьедад в рамках поединка второго тура чемпионат Испании.

Реал Сосьедад — Реал

Воскресенье, 20 сентября, 22:00. Стадион Сегурос, Сан-Себастьян. Хуан Мартинес — главный арбитр встречи. Телетрансляция на канале Униан.

Реал Сосьедад уже успел начать чемпионат поединком против Вальядолида и набрал одно очко. Игра была вполне равной, а потому не стоит говорить, что баски заслуживали чего-то большего. Реал Сосьедад потерял в это трансферное окно Мартина Эдегора, который после аренды вернулся как раз в мадридский Реал.

Норвежский полузащитник был определяющей фигурой в игре сан-себастьянцев, а потому с креативными действиями теперь будет несколько сложнее. Тем не менее, Реал Сосьедад всегда умел доставить именитому сопернику трудности, тем более на своем поле. Конечно, зависеть многое будет от физической готовности, но обычно баскам интенсивности и желания не занимать.

Подопечные Зинедина Зидана пока что еще не успели испробовать вкус официальных матчей после вылета от Манчестер Сити из Лиги чемпионов, однако предпосылки говорить о хорошей готовности команды к сезону есть — "сливочные" в товарищеском поединке отправили в ворота Хетафе шесть безответных мячей.

Реал в ранге чемпиона должен показать соответствующую игру, но статистика личных встреч в этом противостоянии на стороне басков — три победы в пяти последних поединках и два поражения. Как правило, игры выходят довольно результативными, но в этот раз ждем, что команды смогут лишь обменяться голами.

Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Азара, Иско, Асенсио и Бэйла, который уже отправился в Лондон и подписал контракт с Тоттенхэмом. Баскам же явно не будет хватать Асьера Ильярраменди в центре поля.

Не сыграют: Ильярраменди, Сангальи, Меркуленс, Субименди — Азар, Васкес, Асенсио, Иско, Мариано

Под вопросом: Сальдуа, Субельдия — Милитан, Йович

Интересные факты:

Реал Сосьедад сыграл вничью в последних 3 матчах Ла Лиги.



Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 матчах Ла Лиги.



Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в последних 4 матчах Ла Лиги.



Было забито меньше 2,5 голов в последних 3 играх Реала Сосьедад в Ла Лиге.



В последних 3 играх Реала было забито более 2,5 голов.