Испания

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

Бетис примет на своем поле мадридский Реал в матче третьего тура Примеры и попытается продолжить свою победную серию.

Бетис — Реал Мадрид

Суббота, 26 сентября, 22:00. Бенито Вильямарин, Севилья. Главный арбитр — Рикардо Бенгоэчеа. Прямая трансляция на канале Megogo.

Старт нового сезона в Примере пока сложно назвать полноценным, ведь некоторые команды уже успели провести по несколько поединков, а другие – до этого уикенда даже не выходили на поле. Разное количество матчей провели и Бетис с Реалом.

Так, севильский клуб сыграл два поединка, показав стопроцентный результат. После двух стартовых туров именно "зелено-белые" вместе с Гранадой возглавляют турнирную таблицу. "Сливочные" же лишь на прошлой неделе начали выступления в новом сезоне, и первый блин для команды Зинедина Зидана вышел комом, несмотря на статистическое преимущество во встрече с Сосьедадом.

Мадридский клуб попытается реабилитироваться в поединке с Бетисом, но сделать ему это будет непросто, ведь две и трех последних встреч между командами завершились победами "вердибланкос".

Перед поединком Реал испытывает определенные кадровые проблемы и по-прежнему не сможет рассчитывать на Эдена Азара, как и на Марко Асенсио. Что касается Мартина Эдегора, у которого было подозрение на коронавируса, то его второй тест оказался негативным, так что он наравне с остальными готовился ко встрече. Возможно, положительно на атмосфере в команде скажется уход нападающего Гарета Бэйла, который вернулся на правах аренды в Тоттенхэм.

Мануэль Пеллегрини же не сможет рассчитывать на Дани Мартина, Виктора Камарасу и Франсиса. Однако выйти на поле должен один из лидеров команды Набиль Фекир, который в предыдущем матче получил ушиб.

Интересные факты:

Беспроигрышная серия мадридского Реала в Примере продолжается уже 12 матчей.

В последних четырех встречах команд на поле Бетиса было забито более 2,5 голов.

В последних трех матчах Бетиса в Примере было забито менее 2,5 голов.

Травмированные: Мартина, Камараса, Франсис – Азар, Асенсио.

Под вопросом: Гуардадо – Милитан.