Испания

Барселона легко справилась с Вильярреалом Унаи Эмери в матче третьего тура чемпионата Испании, а главным героем встречи стал полузащитник Ансу Фати, который оформил в ворота соперника дубль и заработал пенальти для Лионеля Месси.

17-летний испанец поделился мнением о выступлениях за одну команду с Месси и о том, как капитан "сине-гранатовых" помогает ему прогрессировать.

"Играть с Месси — детская мечта, ставшая реальностью. Он дает мне много советов, очень помогает мне на поле и на тренировках. В то же время, он не навязывает своего мнения, что очень меня радует".

"Я хочу продолжать прогрессировать каждый день, продолжать учиться у моих товарищей по команде, потому что они лучшие в мире и каждый день стараются помочь мне", — приводит слова Фати Goal.

Отметим, что Фати потребовалось нанести 15 ударов в створ ворот соперников, чтобы забить 10 мячей за первую команду "сине-гранатовых". На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Вильярреал.