Завершился матч четвертого тура чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/valenciacf
29 сентября 2020, 22:19
На Реал Арене между собой встречались Сосьедад и Валенсия.
"Летучие мыши" сумели одолеть своего соперника на выезде благодаря голу Макси Гомеса.
Реал Сосьедад — Валенсия 0:1
Гол: Макси Гомес, 75
Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субименди (Гевара, 67), Сильва (Порту, 67), Янузай (Лопес, 67), Барренечеа (Ойарсабаль, 46), Исак (Виллиан Жозе, 67)
Валенсия: Доменек, Гильямон, Гайя, Диакаби, Васс, Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Муса (Джейсон, 72), Алекс Бланко (Тони Лато, 72), Кондогбиа, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Вальехо, 90)
Предупреждения: Кондогбиа, Субименди, Макси Гомес, Васс, Гайя, Тьерри Коррейя.