Испания

Парижане нацелились на форварда Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание AS.

Парижане хотят укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать испанского форварда. Мадридский клуб готов отпустить своего игрока на правах свободного агента.

В подписании 31-летнего футболиста также были заинтересованы Бенфика и Фенербахче.

В новом сезоне Коста провел один поединок в футболке "матрасников", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил контракт с голкипером Марчином Булкой.