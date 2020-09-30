Парижане нацелились на форварда Атлетико.
Диего Коста, Getty Images
30 сентября 2020, 15:59
Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание AS.
Парижане хотят укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются подписать испанского форварда. Мадридский клуб готов отпустить своего игрока на правах свободного агента.
В подписании 31-летнего футболиста также были заинтересованы Бенфика и Фенербахче.
В новом сезоне Коста провел один поединок в футболке "матрасников", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил контракт с голкипером Марчином Булкой.