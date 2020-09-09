Тесты

Сегодня хорватский полузащитник Реала празднует очередной день рождения.

Лука Модрич — человек, который сделал то, что не удавалось никому на протяжении 10 лет: отобрал звание лучшего игрока мира у Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Капитану Хорватии удалось это сделать после того, как сборная добилась исторического успеха, выйдя в финал чемпионата мира. Карьера Луки в Реале тоже впечатляет: 17 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов. Впрочем, вы и сами наверняка все знаете... или нет? Давайте перейдем к тесту и проверим.

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В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua