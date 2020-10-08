Президент "сине-гранатовых" размышляет над непростым шагом.
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08 октября 2020, 19:49
Хосеп Бартомеу раздумывает над тем, чтобы покинуть пост президента Барселоны до проведения голосования, сообщает Sport.es.
Утверждается, что за вотум недоверия функционеру уже собрали достаточное количество подписей, а потому итог референдума для него будет неутешительным.
Отметим, что плановые выборы нового президента "сине-гранатовых" должны были состояться в марте 2021 года.
Напомним, что за более чем столетнюю историю "сине-гранатовых" Бартомеу стал третьим президентом, которому огласили вотум недоверия.